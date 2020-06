Ce week-end, nous avons découvert, peut-être, les premières images de la future GeForce RTX 3080 de NVIDIA.Les RTX 3000 devront arriver en fin d'année et devraient profiter d'une nouvelle finesse de gravure, en 7 nm (au lieu des 12 nm pour les séries 2000) et exploiteront l'architecture Ampère.De nombreux observateurs (Igor's Lab, tor6770 sur Reddit, VideoCardz, ChipHell Forums) ont analysés les supposées premières images des RTX 3000 et ont conclu que le nouveau refroidissement, particulièrement développé, pourrait coûter à lui seul 150 dollars. Ce qui laisse présager un prix plus élevés pour les RTX 3000 que par rapport aux RTX séries 2000.Certains observateurs estiment que la carte mesurerait 21.9 cm de long.Selon les rumeurs, la future RTX 3080 devrait normalement exploiter un GA102-200, avec 4352 SP (contre 2944 pour la RTX 2080) embarquerait 10 Go de mémoire GDDR6X sur un bus de 320 bits.Nous aurions alors une hausse des SP de 30 % par rapport à la RTX 2080, pour une puissance brute qui pourrait atteindre 15 TFlops.