Cette information vient(souvent bien renseigné dans le milieu) qui affirme grâce à ses sources et au calendrier précédents de tous les lancements majeurs de Nvidia, que la production des RTX 3000 series commencera en août pour un lancement en septembre.Toujours selon lui, la série Ampere GeForce RTX 3000 traverse actuellement la phase DVT pour le « test de validation de conception »Nvidia serait, selon lui, en train de préparer deux cartes graphique, la RTX 3080 et la RTX 3090 pour venir remplacer la Titan RTX.Selon Igor's Lab, la présentation par Nvidia de ses RTX series 3000 pourrait avoir lieu fin août.Lien : La RTX 3080 à 15 téraflops avec 4352 SP ? Et une importante augmentation des prix en vue ? Lien : La RTX 3090 en fuite ? Pour remplacer la TITAN RTX ?

posted the 06/14/2020 at 10:57 AM