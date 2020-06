Ce sont bien évidemment des informations à prendre avec des (grosses) pincettes mais ce sont deux sources (KatCorgi et Kopite7kimi) qui viennent de dévoiler des spécifications techniques sur les prochaines cartes graphiques Nvidia.Tous les deux s'accordent à dire que la RTX TITAN Ampere, la RTX 3090 (qui pourrait finalement être la version Ti de la 3080, donc selon eux, pas de RTX 3080 Ti) et enfin la RTX 3080 seraient donc, toutes les trois, basées sur le même GPU, le GA102.De plus, elles adopteraient toutes les trois la GDDR6X.Selon eux :- La RTX TITAN Ampere disposerait de 5376 Cuda Cores (contre 4608 pour la TITAN RTX) de 24 Go de RAM pour un bus mémoire de 384 bits.- La RTX 3090 disposerait quant à elle de 5248 Cuda Cores (contre 4352 pour la RTX 2080 Ti) de 12 Go de mémoire vive, et un même bus mémoire de 384 bits.- La RTX 3080 disposerait de 4352 Cuda Cores (contre 2944 pour la RTX 2080) de 10 Go de RAM, et un bus mémoire de 320 bits.De précédente rumeurs évoquées un prix de 1199 € pour le RTX 3080, et de 1399 € pour la RTX 3090.Une nouvelle fois, tout cela s'agit de rumeurs, on attend les annonces officielles de Nvidia avec grande impatience.Mais, une chose est sûre, les RTX 3000 sortiront en fin d'année et ils seront sous l'architecture Ampere.Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :