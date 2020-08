Selon Alex Battaglia de Digital Foundry, une carte NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti associée à un Ryzen 3900X font tourner Microsoft Flight Simulator à 30-40 images par seconde en 4K avec les paramètres en Ultra.En 1440p, le jeu tient les 60 ips.Un titre gourmand et particulièrement en ressources CPU.Le jeu n'est pas compatible avec le DLSS 2.0 et l'option RT n'est pas (encore ?) disponible.Microsoft Flight Simulator sera officiellement lancé le 18 août prochain. Een plus du Microsoft Store, le titre sera également disponible sur Steam.J'en profite de cet article pour relayer la dernière rumeur sur les performances des prochaines RTX 3000 series (j'ai pas voulu faire un article dédié à cela, j'en fais assez régulièrement ^^)(qui suit Nvidia de près) affirme qu'une RTX 3080 serait 35% plus performante qu'une RTX 2080 Ti dans le benchmark 3D Mark TimeSpy Extreme, avec un score supposé de 8600 points.