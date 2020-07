Depuis quelques semaines, plusieurs rumeurs et leaks ont fuités sur les prochaines cartes graphiques RTX Ampere de Nvidia, mais cela ne concerné uniquement les versions haut de gamme (RTX 3080 / RTX 3080 Ti / RTX 3090)Aujourd'hui, Kopite7kimi, qui était déjà à l'origine d'informations justes au sujet de la carte professionnelle Nvidia Ampère A100 il y a quelques mois, relayent quelques informations sur les prochaines cartes graphiques milieu de gamme de Nvidia, les RTX 3070 et RTX 3070 Ti sur son compte Twitter puis relayé par le site WCCFTech.A prendre bien évidemment avec des pincettes, rien n'a été pour le moment officialisé par Nvidia qui devrait faire une conférence pour dévoiler ses RTX series 3000 en août.Selon, Kopite7kimi, les RTX 3070 et RTX 3070 Ti seraient basées sur le GPU GA104, qui remplacera la puce TU104 des RTX 2080 Super, RTX 2080 et RTX 2070 Super.Le tarif estimé pour ces deux nouvelles cartes graphiques est entre 400 et 500 dollars soit 450 à 600 euros en France.Cependant, le nom de cette RTX 3070 Ti est à prendre avec de grosses pincettes dans la mesure où la dernière 70 Ti remonte à la GTX 1070 Ti, sortie en 2017.Si la RTX 3070 Ti se confirme, elle devrait posséder 3072 CUDA cores, soit autant que la RTX 2080 Super et être déclinée en deux versions, un premier modèle équipé de 8 Go de GDDR6 et un second de 8 Go de GDDR6X, plus rapide.Avec l'optimisation liée au passage sur une nouvelle architecture (l'architecture Ampere qui remplace l'architecture Turing) permettrait une hausse des fréquences et donc des performances qui seront supérieures à celles de la RTX 2080 Super pour un tarif qui serait inférieur.Quant à la RTX 3070, elle devrait avoir 2 944 cores CUDA cores soit autant que la RTX 2080.Là, aussi, avec l'optimisation liée au passage sur une nouvelle architecture permettrait une hausse des fréquences et donc des performances qui seront supérieures à celles de la RTX 2080 pour un tarif qui serait inférieur.Les deux cartes graphiques auront une bande passante mémoire de 512 GB/s contre 448 GB/s pour les RTX 2080 / 2070 Super / 2070.Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :