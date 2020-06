Les rumeurs autour des RTX 3000 Ampere sont de plus en plus nombreuses ces dernières semaines.Aujourd'hui, un screenshot des caractéristiques techniques de la future RTX 3080 Ti aurait fuité.Même si il faut prendre cette information avec de très grosse pincette, elle confirme un peu plus les rumeurs précédentes.En effet, la RTX 3080 Ti (qui pourrait également s'appeler RTX 3090) disposerait de :- 5376 CUDA Cores (contre 4352 pour la RTX 2080 Ti)- Gravure à 7 nm (contre 12nm pour la RTX 2080 Ti)- 21 Tflops (contre 13.45 Tflops pour la RTX 2080 Ti)- Fréquence boost à 2200 MHz (contre 1545 MHz pour la RTX 2080 Ti)- 12 Go de GDDR6 (contre 11 Go pour la RTX 2080 Ti)- Bande passante de 863 GB/s (contre 616 GB/s pour la RTX 2080 Ti)- TDP de 320 W (contre 250/260 pour la RTX 2080 Ti)De précédentes rumeurs évoquées un prix de 1199 € pour le RTX 3080, et de 1399 € pour la RTX 3080 Ti (3090) !Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :