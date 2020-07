Cette rumeur provient de(il suit de près l'actualité sur les cartes graphiques Nvidia et AMD) qui affirme sur son compte Twitter le lien ici que la RTX 3080 pourrait être jusqu'à 20% plus performante que la RTX 2080 Ti et 50% plus performante que la RTX 2080.Et par extension, on peut imaginer que la RTX 3080 Ti pourrait être quant à elle 40/50% plus performante que la RTX 2080 Ti.A noter que cet écart de puissance assez importante entre la RTX 3080 et la RTX 2080 Ti (si elle se confirme) alors que les deux auront (selon les rumeurs) le même nombre de Cores : 4352 peut s'expliquer par plusieurs raisons, la finesse de gravure de la carte graphique passe de 12 nm à 7 nm, le TDP pourrait être bien plus élevé (320 pour la RTX 3080 contre 250 pour la RTX 2080 Ti) et enfin par la nouvelle architecture (Turing remplacée par Ampere)Voici un tableau qui résume les rumeurs sur les prochaines cartes graphiques RTX 3000 series par rapport aux RTX 2000 series :Et ici, une image qui illustre la différence de puissance entre une Ti et la version classique :Retrouvez ici, mes anciens articles sur les RTX 3000 :