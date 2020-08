Voilà les 2 bilans dans le même article c’est mieux.Les 2 entreprises viennent de dévoiler leur chiffres.D’abord TOEI Animation, Dragon Ball représente plus de 50% de leur bénéfices.Et chez Bandai Dragon Ball représente plus de 42%.

Who likes this ?

posted the 08/11/2020 at 09:37 AM by amassous