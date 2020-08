Comics / Manga / Bande Dessiné

Je suis en train de regarder(bonne série au passage) et en faite étant un petit fan de la série, j'aimerais améliorer ma culture dedonc j'ai quelques petites question pour vous les fans hardcore.Voici donc mes questions:-Quel est l'origine du combat entre Decepticons et Autobots ?-Comment sont-ils nés ?-Y a t-il plus que les Autobots et les Decepticons ?-Quel sont les différentes génération et chronologie de l'Univers Transformers ?Pour ma culture Transformers je connais déjà la G1, ensuite le film avec Unicron, Beast Wars, Armada et enfin Prime Wars Trilogy. Donc j'ai déjà quelque base mais j'aimerais pouvoir remplir les trous et me donner une vraie vision globale de l'histoire in universe de l'ensemble de la Franchise.Petite question subsidiaire que devrait fairede cette licence ?