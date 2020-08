Vous avez une PS4 Pro et vous attendez avec impatience la date de sortie de la PS5 pour passer outre les temps de chargement ?Regardez du côté de chez Samsung ! Ils commercialisent un SSD 2.5" de 1To qui va vous permettre de gagner de ne patienter que 66% du temps de chargement normalement nécessaire pour jouer à The Witcher 3 ! Avec Fallout 4, c'est 72% de temps d'attente en moins... Carrément insane !Digital Foundry vous fait la démonstration de ce miracle de la technologie en vidéo :En plus, avec ses 8To, ils vous évitera de retélécharger vos jeux si vous avez une petite connexion Internet. L'ensemble de votre ludothuèque sera stockée sur votre console !Le prix de cette merveille ? Seulement 932 € - les frais de port sont offert. Vous pouvez le retrouver chez Amazon :

posted the 08/04/2020 at 12:30 AM by suzukube