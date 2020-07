Leur nouveau action-RPGAujourd'hui, Take-Two a annoncé que sa maison d'édition Private Division avait signé des accords avec Moon Studios, League of Geeks et Roll7 pour publier un nouveau titre de chaque tenue.Moon Studios, connu à la fois pour Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, travaillera sur un nouveau RPG d'action dans le cadre du partenariat, tandis que les créateurs d'Armello League of Geeks se concentrent sur un nouveau jeu et une nouvelle adresse IP, et le studio OlliOlli Roll7. travaille sur un nouveau jeu "flow state".Les trois titres sont actuellement en début de développement et n'ont pas de date de sortie, Take-Two s'attendant à ce que le premier soit lancé au cours de l'exercice 2022 au plus tôt.