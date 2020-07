Qu'on ait aimé, loué, adoré ou au contraire détesté, vilipendé ou même brutalement arrêté, il y a de fortes chances pour que le très médiatiqueait laissé un souvenir pour le moins singulier. Et si le nom de Neil Druckmann aura (sans doute trop) souvent été mis en avant, le réalisateur était évidemment loin d'être seul.Si le propos servi par les aventures d'Ellie (et les autres) ont parfois pu faire oublier que le dernier jeu de Naughty Dog est un AAA en bonne et due forme, c'est une équipe pour le moins dantesque qui aura mis la main à la pâte, parfois au détriment de leur santé physique et/ou mentale.Et parce que bien peu d'entre nous ont pu prêter jusqu'au bout attention au générique de fin fleuve, l'esprit trop occupé par le sens des mots qui résonnent alors dans les bouches d'Ellie et Joel, le sitea pris la peine de lister tout le beau monde qui aura sué sang et eau, etEt avec tout juste 300 employés, Naughty Dog ne représente qu'une petite partie de cet effectif, puisque l'on apprend grâce au même comptage queDommage que l'histoire ne nous permette pas de connaître les braves soldats qui auront tout donné pour animer les câbles les plus fous que l'on ait pu voir dans un jeu vidéo, et qui ont selon l'expression désormais célèbre d'un graphiste 3D "dû faire pleurer au moins 15 personnes".