Aux vues des dernières rumeurs, je me dois d'intervenir. Non il n'y aura pas God of War II en 2021 sur Playstation 5 et pour plusieurs bonnes raisons.



Le "BEFORE" de la Next-Gen est déjà gagné par SONY. Si il y avait ne serais-ce qu'une infime chance que le jeu soit annoncé pour le soit disant Event du mois prochain alors je pense qu'elle s'est totalement envolée car il est clair qu'ils vont se concentrés sur les informations de la console, en mettant en avant la date de sortie et surtout le prix.



Deuxièmement, il y a toujours la rumeur comme quoi l'année 2021 de la PS5 serait ridiculement énorme, mais de là a balancer Horizon II et GoW II la même année ? Non impossible.



Pour finir, si le jeu n'est pas annoncé durant le prochain Event alors sa sortie pour après 2021 sera confirmé (jamais aucun gros jeu SONY n'est sorti l'année de sa révélation) voilà. Le 1er opus n'étant sorti qu'en 2018 en plus de cela.



Ainsi ai-je parlé.