Un Opening légendaire (Bien que je préfère Budokai 3) La phrase que dit Goku en français ça donne "C'est ton tour Gohan !". La fameuse phrase quand Goku abandonne face à Cell et envois son fils sur le ter-ter. Le thème de Vegeta est très bon aussi.

posted the 07/26/2020 at 04:55 PM by amassous