A l'aube de cette dernière, un petit article rapide simple mais efficace, une seule et unique question, sur chaque machine (La Nintendo Switch inclue): Quelle est votre plus grosse attente en jeu (et 1 seul titre par machine) ! Il peut s'agir d'un jeu déjà annoncé, ou bien une fantaisie de votre part que vous aimeriez voir un jour se réalisée!Me concernant je ne prendrais pas la Xbox Serie X je n'ai par conséquent aucune attente spécifique sur cette dernière. Cependant sur les 2 autres consoles voici les jeux que je veux avoir en main un jour!Nintendo Switch:- Remake Pokémon Diamant&Perle.Je pense que ce n'est pas trop un fantasme de ma part, d'ailleurs ça sera certainement le Pokémon de 2021, j'espère qu'il sera travaillé en 3D et non un simple gain graphique en 2D, histoire de proposé encore une fois un jeu super fainéant... Ils ne doivent pas le raté car il s'agit d'une de mes versions favorites avec N/B et S/L (Oui oui) donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir Sinnoh d'une autre façon.Playstation 5:- God of War IITitre déjà officieusement confirmé un peu partout, j'attends cette suite comme aucun autre jeu, le pourquoi ? Le 1er bien que léger au niveau de l'intrigue à proposé quelque chose de grandiose sur tout les points, je crois que c'est le meilleur jeu de la génération encore en cours, rien à redire à part une attente vraiment très très forte, à la base je n'aimais pas spécialement cette licence, mais cet opus ma juste mis sur le cul, magnifique, gameplay excellent, passionnant c'était vraiment un perfect!Voilà, à votre tour les zouzoussss