Yakuza 7 sera disponible d'abord sur Xbox Series X lors de la sortie de la console, et plus tard sur PS5 ^^ ! Le jeu sera donc disponible dès Novembre 2020 sur PS4, Xbox One et Xbox SX (puis, plus tard, sur PS5).



J'ressors mon vieux let's play sur la démo japonaise (ptain, j'ai même pas eu le temps d'acheter le jeu japonais avec tout ça) :