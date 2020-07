"Nous savons que tout le monde veut que le prochain épisode soit publié rapidement. Nous aimerions également le livrer le plus rapidement possible. Comme nous avons également pu constater la qualité du premier épisode, nous espérons que le prochain épisode sera de meilleure qualité, ce qui permettra d'améliorer encore l'expérience. Nous aimerions le sortir le plus rapidement possible, alors attendez le. Je pense que nous pourrons clairement indiquer la direction à suivre lorsque nous annoncerons officiellement la prochaine partie".

Le deuxième volet de Final Fantasy VII Remake est en full développement, selon une interview du personnel publiée par Famitsu cette semaine.Le magazine s'est entretenu avec plusieurs membres clés de l'équipe de développement, dont le directeur Tetsuya Nomura. Voici ce qu'il a répondu à la question sur le calendrier de sortie du prochain épisode du projet :-Le prochain épisode est déjà en cours de développement-Ils ne pouvaient pas aller plus loin avec la scène de massage de Madam M, sinon le système de classification augmenterait-Roche était censé avoir une bataille dans le Ch. 14Les personnages sont capables de voir les Whispers une fois qu'ils entrent en contact avec Aerith. Et quand Aerith commence-t-il à les voir ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment."Quand la prochaine partie sera-t-elle publié ?"Nomura : J'aimerais le livrer le plus tôt possible.Selon le sondage de popularité du personnage FF7R de Famitsu, Jessie s'est classée quatrième ! Nomura commente "Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi populaire (rires)".Le magazine sort demain 22 juillet, je ferai donc connaître le reste du classement de popularité à la sortie du magazine !Citation de Toriyama à propos de Roche par FF7R (extrait de la nouvelle interview de Famitsu parue dans le numéro 7/22) :"Il y a de fortes chances que Roche réapparaisse dans le prochain épisode (rires)."Toriyama sur la raison pour laquelle ils n'ont pas montré la cachette d'AVALANCHE dans la Remake :"Nous voulions montrer que Cloud n'était pas proche d'AVALANCHE, c'est pourquoi nous avons supprimé la cachette en tant que zone accessible.""La nouvelle histoire de Final Fantasy 7 ne fait que commencer."