The Relaxing Ending nous fait encore plaisir aux yeux et aux oreilles, en faisant le déballage d'une des kit press les plus rares jamais vu : celui de Ghost of Tsushima, disponible à seulement 100 exemplaires, numérotés. J'avoue, sur ce collector, je l'envie graveGhosts of Tsushima est sorti aujourd'hui même sur PS4, vous pouvez obtenir cette perle en exclusivité sur PlayStation®4 et PlayStation®4 Pro immédiatement sur le Playstation®Store en l'échange de 69,99 €. Cela se passe ici : https://store.playstation.com/fr-fr/product/EP9000-CUSA13323_00-GHOSTSHIP0000000&donnezlatunea=suzukube