Salut bande de chiens !Comme vous le savez peut-être, de nombreux leakeurs parlent d'un Nintendo Direct ce lundi 20 juillet et l'annonce d'un perso Smash à ce Direct semblait très probable mais on peut désormais dire qu'elle est quasi sûre grâce à un phénomène qui se produit systématiquement lorsque Nintendo va annoncer un perso Smash sous quelques jours :En gros quand un nouveau perso est annoncé dans smash il y a un icône "NEW" qui apparaît sur l'image qui redirige vers la page des personnages (sur le site officiel du jeu). Or cette icône reste tout le temps jusqu'à quelques jours avant l'annonce d'un futur personnage (c'est systématique) et cette icône vient d'être retirée il y a qqs heures !--------------------------------En ce qui concerne les leaks sur ce personnage il n'y en n'a pas cette fois-ci.J'ai pas de spéculations particulières en ce qui concerne le prochain perso mais d'une manière générale je pense qu'à mon avis Geno de Mario RPG et Lloyd Irving de Tales of Symphonia seront dans le jeu (je ferai un article pour expliquer pourquoi).Allez je rentre à ma niche, à plus !