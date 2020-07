Série de "garde de donjon" jouable en coopératif que j'adore, Orcs Must Die 3 ! est disponible dès aujourd'hui ! Une sacrée surprise pour ceux qui adorent cette série ! Un peu de gameplay de chez IGN.com :Vous pouvez y jouer gratuitement durant 1 mois via ce lien : https://stadia.com/link/6Pj6ffS1QjhwiLLz9

Who likes this ?

posted the 07/14/2020 at 06:07 PM by suzukube