Bon la review est en hébreux donc c'est du google trad mais ça aide à se faire une idée sur le jeu.Après avoir lancé la génération, Sucker Punch la termine avec le très attendu Ghost of Tsushima.Au début de la génération actuelle de PlayStation, Sucker Punch Studio nous a présenté Infamous: Second Son, un jeu de super-héros amusant en monde ouvert. Maintenant, vers la fin de la génération, juste avant de passer à PlayStation 5, le studio a décidé de nous ramener sur l'île au Japon lors de l'invasion mongole avec Ghost of Tsushima, dans le premier jeu de cette génération qui se déroule dans l'ancien Japon (après Nioh et Sekiro: Shadows Die Twice ) qui comprend Un monde ouvert immense et précis. Mais cela signifie-t-il que c'est intéressant et amusant à jouer? Continuez à lire et découvrez.Le jeu s'ouvre sur une bataille épique sur les rives de Kedma entre les forces des samouraïs et l'invasion mongole en incarnant le protagoniste du jeu Gin Sakai. Après un combat acharné qui voit la perte des samouraïs et la capture de votre oncle, le chef de l'île, vous vous réveillez et êtes traité par un guerrier nommé Jonah. Vous tentez une fois de plus de sauver votre oncle du chef mongol, l'un des descendants de Gengis Khan nommé Cotton Khan (et un excellent méchant en passant), et vous vous ouvrez maintenant à la magnifique terre de Tsushima alors que vous essayez de rassembler et de renforcer les aides pour sauver votre oncle de la captivité et de mettre Mettez fin à l'invasion mongole avant de couvrir toute son île et d'appeler votre maison.Je n'entrerai pas dans trop de détails sur ce qui se passera ensuite, mais c'est une histoire assez simple et directe, mais avec des personnages très gentils et complexes. Le méchant du jeu peut être un peu générique avec son dialogue, mais son doublage est excellent et il dégage beaucoup d'intelligence et de puissance par rapport au mongol barbare que nous avions l'habitude de voir dans tant de films. L'objectif principal de l'histoire, et la partie la plus intéressante de celle-ci est Jin et sa relation avec le reste des personnages, en particulier avec son oncle et ses méchants. L'histoire est très fidèle à l'histoire et elle entre dans le sens et le poids de The Way of Samurai, le premier jeu que j'ai senti qu'il l'avait bien fait, d'une manière intéressante et émotionnelle.Comme je l'ai dit, le jeu est un jeu en monde ouvert qui comprend des missions principales, où vous aidez vos amis à gagner des alliés, et des missions secondaires, où vous aidez des individus pendant l'occupation comme un village de femmes exploité par une fermière déguisée en samouraï ou un homme dont la fille a été enlevée sur l'un des navires des Mongols. La carte comprend également des missions spéciales centrées sur une légende de l'île de Tsushima qui mènent à des combats de boss difficiles qui vous permettent d'acquérir de nouvelles capacités. De plus, la carte regorge de forts mongols , de criminels et de mongols de style Horizon: Zero Dawn à la croisée des chemins, détenant des captifs qui, s'ils sont sauvés, vous donneront des artefacts ou des informations sur les événements sur la carte, ainsi que des activités qui renforceront les capacités de combat de Gin. Contrairement à de nombreux jeux, je sentais que les missions principales et les missions secondaires étaient beaucoup plus intéressantes et promouvaient l'histoire principale - arrêter les Mongols qui ont envahi votre île, contrairement à d'autres jeux où les missions secondaires se sentent coupées du monde.Partout où vous allez sur votre cheval, que vous avez choisi au début du jeu et qui lui a donné son nom. Vous pouvez changer l'apparence de votre selle de cheval avec l'apparence du gin, en trouvant des épées dans différentes régions de l'île, en collectant des drapeaux tribaux et en les échangeant contre une nouvelle selle, en collectant des fleurs autour de l'île et en les échangeant de nouvelles couleurs dans l'un de mes villages, et mon préféré, en trouvant Un point calme où vous formulez votre propre haïku tout en regardant le paysage, ce qui vous donne un bandeau.Ces améliorations sont purement cosmétiques, mais vous pouvez également mettre à niveau votre équipement en utilisant des matériaux que vous trouverez dans le monde ouvert et effectuer des défis en bambou pour renforcer votre résolution. Vous pouvez également permettre à plus d'amulettes d'être attachées à votre épée si vous priez sur les autels de renards qui vous mèneront à un renard dans la forêt (comme indiqué dans l' état des lieux ) et ces amulettes que vous gagnerez de diverses missions sur la carte et dans les temples où vous priez. Bien que cela semble difficile à trouver et à découvrir, le jeu vous fournit des aides - les agriculteurs que vous aidez fourniront des informations sur ces endroits et les oiseaux chanteurs vous mèneront à des secrets cachés dans le monde. De plus, à chaque mission accomplie, y compris les missions principales, votre légende grandira et vous gagnerez des points d'expérience pour améliorer vos capacités.Toutes les activités sont affichées sur la carte massive du jeu et il y en a beaucoup. Seule la première partie du jeu comportait une énorme quantité d'activités et elles étaient toutes amusantes, et pour vous aider à vous immerger dans le monde du jeu, les développeurs ont essayé de restreindre la vue de l'interface utilisateur, et au lieu de marquer avec une carte sur l'écran à chaque instant, le vent vous guide vers votre destination, les mécaniciens peut-être Cela ennuiera certains joueurs, mais en tant que personne qui aime une interface utilisateur propre, j'ai vraiment aimé l'application de cette méthode de guidage en jeu.Le système de combat de Ghost of Tsushima est assez simple mais très diversifié et amusant. Votre arme principale est l'épée, avec laquelle vous vous battez pour un coup fort et normal contre différents types de Mongols - il y a des Mongols de tir à l'arc, des guerriers avec 2 épées, des lances, des marteaux et des boucliers, et plus vous dirigerez de chefs mongols dans le jeu, plus vous apprendrez de techniques de guerre. Adapté au type d'ennemi que vous combattez, quelque chose que j'étais heureux de voir parce que la pose de base de Jinpendant le jeu m'a toujours semblé un peu maladroite et irréaliste, donc j'étais heureux de voir plus de styles qui le font se sentir comme un combattant plus naturel. De plus, avant chaque bataille, vous pouvez l'ouvrir dans une confrontation avec un guerrier mongol où vous devez attaquer juste après qu'il vous attaque, c'est un moment qui rappelle tous les films de samouraï d'antan. Une confrontation réussie remplira vos points de résolution, ainsi que l'élimination et de bonnes attaques contre le reste des Mongols, ces points vous permettent de vous guérir si vous avez perdu trop de vie,Outre une épée, Jin est équipé d'un poignard avec lequel il tue secrètement des ennemis (par opposition à la manière des samouraïs), un tireur d'élite sur des ennemis avec une physique très réaliste et précise, même lorsque vous atteignez l'arc plus grand qui vous permet de tirer des flèches de feu, et que la légende de Jin continue de croître, Il apprend à utiliser des accessoires de combat supplémentaires qui l'aident à éliminer l'ennemi comme Kunai, les bombes fumigènes, les cloches de détournement et les grenades, votre utilisation de ces outils que vous pouvez bien sûr améliorer avec toutes les autres capacités de Gin grâce aux points d'amélioration que vous obtenez en terminant les missions et en augmentant la légende de G Yin Bai. Même si je sentais parfois que certaines batailles pouvaient être très répétitives, les différents outils et différents types d'ennemis le rendaient très divertissant et intéressant, et il ne fait aucun doute que le jeu peut être très difficile et difficile si vous n'utilisez pas toutes les capacités de Gin. Oui, j'ai trouvé une partie du combat un peu raide et inexacte, mais pour la plupart, les options de combat et de furtivité ainsi que les éliminations permettent beaucoup de liberté et de capacité à définir votre style de jeu,La seule chose qui m'a déçu dans la bataille et la guerre des Mongols qui ont envahi l'île, c'est qu'en dehors du méchant principal du jeu, il n'y a pas de personnages mongols vraiment intéressants. Il y a beaucoup de personnages japonais intéressants et de grandes légendes japonaises qui vous plongent vraiment dans la période et le lieu du jeu, mais j'aimerais rencontrer des boss mongols plus intéressants. Si le jeu avait appliqué des mécanismes similaires au système Nemesis du jeu Shadow of War, il aurait pu rendre toute confrontation avec les Mongols plus diversifiée et significative. Malgré cela, la bataille semble pesante et fait partie de ce qui s'est passé dans le passé sur l'île japonaise.Ghost of Tsushima respecte non seulement la véritable histoire de l'île, mais aussi l'histoire générale des médias samouraïs, que ce soit les angles de prise de vue, le doublage anglais et japonais pour les personnages, et en se concentrant sur un samouraï contre des chances minces, rappelant les films de samouraï d'antan Un mode spectacle inspiré par le réalisateur légendaire Akira Kurosawa, qui transforme l'ensemble du jeu en noir et blanc avec un effet sale, est idéal pour les anciens cinéphiles parmi nous.Mais même si vous décidez de conserver les graphismes réguliers du jeu, c'est l'un des plus beaux jeux de cette génération. Les effets de lumière, de texture et de réflexion donnent vie à certaines des vues les plus étonnantes que j'ai vues jusqu'à présent sur la PlayStation 4, encore plus que la plupart des vues d'Horizon: Zero Dawn. Combinez avec toute cette grande animation des personnages, à la fois dans le corps et le visage, le doublage précis et émotionnel, et une bande sonore japonaise à couper le souffle, et c'est sans aucun doute un dernier jeu exclusif exclusif pour la console à succès de Sony.Ghost of Tsushima est un autre grand jeu en monde ouvert de Sucker Punch.Bien que le système de combat puisse être un peu rigide et que j'aimerais plus de variété et de profondeur chez les ennemis, c'est toujours un jeu incroyable en termes de gameplay, de visuels et d'histoire avec un monde animé et animé, qui est la plus grande attraction du jeu, chaque mission et chaque lieu se sentent importants et intéressants. Le fantôme de Tsushima pour le jeu de samouraï ultime, qui est venu nous fermer la génération de façon spectaculaire.9,5/10