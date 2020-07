Mon vieil iPad 2, qui a quasiment 10 ans, fonctionne toujours bien, sous iOS 7, sauf que je ne pouvais plus y installer Facebook, Youtube ou Gmail... Bien que je vous avoue que je l'utilisais comme liseuse d'email et navigateur web mobile ! Seulement, les haut-parleurs se sont détériorés, et je me suis dis qu'il serait tant d'acheter une nouvelle tablette.J'ai hésité entre la Samsung Galaxy S6 Lite, superbe, mais j'ai du me faire une raison : pour le même prix, 400€, l'iPad 7 est deux fois plus rapide... Et c'est ainsi que j'ai acheté à contrecoeur un nouvel iPad - de toutes les façons, c'est juste pour lire des emails et regarder netflix hein. 32 go, ça ira ^^ !Quel erreur mes amis... Car je n'avais pas du tout compris la nouvelle stratégie de Apple : iPad OS !Basiquement, ça fait d'un iPad un mini ordinateur. Et qui dit mini ordinateur dit... Jeu !Support des manettes PS4, Xbox One et des claviers + souris... Rien que ça !Et c'est là que ça devient dingue : La ludothèque n'est pas du tout composée uniquement de jeux casual (quoique j'adore Pigeon Wings lol) !Non, j'ai découvert qu'un nombre assez incroyable de jeux consoles sont disponible sur l'iPad ! De mon côté, j'ai retenu Don’t Starve Pocket Edition, Stardew Valley, Sayonara Wild Heart, Minecraft, Grid Autosport, Street Fighter IV Champion Edition, Tangle Tower, Limbo, Bastion et Transistor, Max – The Curse of Brotherhood, The Talos Principle, Binding of Isaac, Dust: An Elysian Tail, Life is Strange et Crypt of the NecroDancer !Les jeux tournent très bien, pour la plupart à 60 fps, avec la sensation de jouer sur sa PS4, PC, ou Xbox One, puisque c'est la manette que l'on utilise. Et c'est très réussi : seuls les vibrations et le bouton R3 L3 sont absents. Mieux encore, on peut jouer à des exclusivité, comme Call of Duty Mobile, qui est étonnant tant graphiquement que niveau gameplay : on est entre de la PS3 et de la PS4, en multi !Désolé, le bouton R2 de ma vieille manette PS4 fait n'importe quoi, mais je voulais juste tester avec une manette non appairée à mes 2 PS4.Bref, j'en suis arrivé à faire une liste, vraiment longue ( https://otakugame.fr/liste-des-jeux-ipad-jouables-a-la-manette-ps4-ou-xbox-one/ ), des jeux utilisant la manette sur iPad, et j'en suis convaincu : l'iPad est une plateforme de jeu qui a de l'avenir. Je comprends mieux l'engouement de certains éditeurs, et j'attends avec impatience Diablo Immortal (oui, oui, j'ai retourné ma veste), qui devrait permettre de jouer au clavier/souris ou à la manette, si le développeur fait bien les choses !A noter que même en full tactile, j'ai adoré mon expérience sur Rayman Adventures, et je suis en train de me tater à prendre un abonnement Apple Arcade pour jouer à Rayman Mini, et en profiter pour faire le nouveau Shantae... A la manette, là encore ^^ !A noter que si vous prenez un iPad uniquement pour le jeu, je recommande un iPad Mini 5 + une manette PS4 (elles se rechargent sans fil et est plus légère que la manette Xbox en déplacement, après vous avez le choix). L'iPad Mini 5 a un écran plus petit, est plus léger, et possède une puce A12 (le même que l'iPhone XS/XR pour 500€) contre une puce A10 Fusion (qui correspond à l'iPhone 7, mais je ne comprends pas comment des jeux comme Call of Duty Fusion ou Fortnite tournent à 60fps la dessus, je n'ai jamais vu ça sur mes téléphones Android comme le S8+, même si ce n'est pas vraiment comparable).Après mes questions sur les personnes jouant sur leur smartphone, il y en a t'il qui jouent sur leur iPad (enfin si vous avez des iPad) ? D'ailleurs, petit truc amusant : avoir un iPad Pro ne vous permet pas de jouer dans de meilleurs condition - en fait, c'est surtout une question d'optimisation