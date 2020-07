Playstation

Teddy Delrue

Yves Marie Beaufrand

Le peu d'informations sur WILD depuis presque 6 ans maintenant laisserait penser que le jeu est mort. Pourtant au vu des dires du studio l'an dernier lors d'une interview, le développement ce passerait très bien et l'équipe n'aurait jamais été aussi grande. Ils ont également bosser dans de plus grands locaux. En 2019, Celine Tellier ne nous parlait plus de PS4 néanmoins mais d'une sortie sur. Sans préciser sur laquelle. A l'époque la PS5 n'était pas encore officiellement annoncée.Je vous invite à voir mes deux derniers articles sur le jeu.