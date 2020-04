Je partage cette vidéo que peut de gens ont du voir l'an dernier et qui n'a pas été partagée ici.



Une interview de Christophe Héral & Timothée Paulevé. Respectivement les Compositeur et Sound Designer de Wild pour Sony Interactive Entertainment.



Allez au Timecode 30:26 !





Certains points me font dire que le studio aura bien moins de difficultés à mettre en place leur vision musicale avec le Tempest Engine de la PS5 !



En février 2020, deux offres d'emplois ont été ouvertes sur le site officiel du jeu. Une pour un Tester Q/A et une pour un Senior Animator 3D.