Hello Gamekyo,Michel Ancel, actuellement à l'oeuvre sur Beyond Good & Evil 2 ainsi que Wild, nous apprend aujourd'hui que le développement de ce dernier ce passe à merveille !Le jeu a été révélé à la PGW 2015 et on n'a pas eu de nouveau trailer depuis le dernier à la PGW 2016. Plus d'un an son nouvelles images donc...La question que l'on se pose tous évidemment c'est "A quand un nouveau trailer et une date de sortie ?"Il ajoute quelques icônes d'animaux qui indiquerait que l'on puisse interagir avec des chêvres (Milo42), des rats, des requins et des dauphins,...Je vous laisse avec une piste de l'OST du jeu, composé par Christophe Heral, un monsieur ayant travaillé sur Beyond Good & Evil et Rayman Legends entre autres