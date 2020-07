Détesté par quelques uns, adulé par tant d'autres le considérant comme l'épisode parfait, Final Fantasy IX fête aujourd'hui ses 20 ans!Ce 9ème opus, développé à Honolulu et développé en parallèle de Final Fantasy X et du films "The Spirit Within", réunit, pour la dernière fois le trio de légende à l'origine de la saga : le créateur tout d'abord, Hironobu Sakaguchi, le compositeur Nobuo Uematsu à la musique, et le tout aussi fantastique Yoshitaka Amano, au chara design.Le jeu bénéficie d'une unanimité de "OUI" sur Gameforever, avec 7 avis plus que positifs : c'est dire le caractère de chef d'oeuvre porté à cette aventure.Désormais disponible sur toutes les machines modernes, Final Fantasy IX est une aventure que l'on ne peut que vous conseiller, même 20 ans après sa sortie, tant le jeu a bien vieilli !http://www.gameforever.fr/final-fantasy-ix-3151.php