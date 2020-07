Et voilà, après 46 heures de jeu, j'ai enfin fini LE JEU que j'attendais depuis 7 ans ! Oui, j'ai bien pris mon temps, fouiller les moindre recoins, prendre des photos etc... Faire tout les trucs annexes et pas foncé tête baissé bien sûr, je l'ai savouré comme on savoure une glace quand il fait 35 degrés l'été, mais du coup chef d'œuvre ou pas ?



- Avant de répondre à la question, petite piqûre de rappel. Ça se passe 4 ans après le premier épisode, Ellie à donc 18 ans et vie dans un refuge de survivant dans le Wyoming. Seulement, il va se passer un truc pas très catholique qui va la poussé à partir "à l'aventure", Dans une Amérique post apo toujours dévasté par la pandémie de Cordyceps.



Ce qui marque avant tout dans The Last of Us Part 2, c'est ses graphismes absolument sublime, qui fourmillent de détails dans tout les sens, avec des pièces passées au peigne fin, rien à été bâclé à ce niveau, un vrai travail d'orfèvre des développeurs, encore plus que dans le premier. Si les environnements extérieures sont déjà sublime, ceux en intérieur ne sont pas en reste non plus.

On a l'impression que rien n'a été laissé au hasard et chaque pièce limite du jeu à quelque chose à raconter, comme ses meubles dévalisé ou on capte direct que d'autre survivant sont passés avant nous, on encore ses portes fermés, cadenassé etc... Pour se protéger d'humain ? Infectés ? Pour fuir tout simplement ?



En parlant d'infectés, ils font leur grand retour dans cet épisode, et si j'avais peur qu'ils soit en second plan et pas assez nombreux, et bah je me suis lourdement trompé ! En effet, bien plus nombreux qu'il ne l'était dans le précédent épisode, ils sont aussi je trouve plus menaçant, les coureurs, Claqueurs, rôdeurs etc... On les connait bien mais sachez que quelques petits nouveau sont de la partie, dont je tairai le nom pour vous laissez la surprise de la découverte .



Les combats contre les infectés sont vraiment fun, stressant etc, même si assez prévisible car on les connait déjà, même si ya quelques nouveaux comme je l'ai dis. Non, si les monstres sont une menaces sérieuses, c'est vraiment contre les humains que vous allez plus galéré, en tout cas ce fut le cas pour moi. En partit parce que ND a vraiment bossé sur l'IA, les rendants bien plus intelligent, coordonnées que dans l'épisode précédent.



C'est simple, à chaque fois que je tentais l'infiltration, je me faisais gauler, et ça se terminer en boucherie (j'ai fais le jeu en survivant). J'ai pas honte de le dire, c'est peut être une des meilleures IA que j'ai pus voir dans un jeu depuis pas mal de temps et même si on échappe pas à quelques petits couacs, elle ne vous fera absolument pas de cadeau. Les mecs sont coordonnées, regardent partout, se retourne parfois, pensant être suivis regarde sous les voitures etc... Il est très difficile de se la jouer full infiltration sans se faire repérer, c'est pas impossible mais très difficile, surtout si comme moi vous n'utilisez pas le mode écoute.



Que dire aussi des chiens qui vous pisteront à l'odeur, et dont les tuer vous fera mal au cœur... Ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est vraiment ce sentiment de "merde, j'ai l'impression d'avoir tuer quelqu'un limite" et pas juste un ennemi qui me barrait la route comme je me dirait dans de nombreux jeu. Non, là ça fait limite quelques choses, ND ont humanisé leur PNJ, les rendant bien plus humain, sentiment renforcer l'orsqu'on tue un des leurs, ne pouvant pas s'empêcher de crier leur nom, en ayant de la peine dans leur voix, un sentiment que je n'avais eu dans aucun autre jeu ! [/g



Sentiment encore accentuer par l'extrême violence du titre, [g] démembrement, cervelles répandue sur les murs, cris de douleur, tripes, sang etc... Le jeu ne fait clairement pas dans la dentelle ! Surtout que Ellie sait se défendre, couteau, pistolet, sniper, bombes etc... Si l'infiltration est assez classique même si petite nouveauté, la possibilité de s'allonger au sol pour surprendre l'ennemi, c'est vraiment dans les affrontements que j'ai le plus pris mon pied. Ils sont stressant, pas simple et franchement fun, et les libertés d'approches sont plus variés, je fais quoi ? Je place des bombes autour d'une position ? J'y vais au CAC ? Je me trouve une position et je tire au sniper de loin ?



Les variétés d'approche sont nombreuses, et les ennemis sont redoutable, ils visent peut être un peu trop bien quand même x) essaie de vous déloger avec des molotov, vous prenne à revers, dis à leur potes, elle est planqué à tel endroit etc... Quand je vous disais qu'elle était redoutable



Heureusement, souvent accompagné, on se fera aider par notre collègues qui s'avère d'une aide non négligeable, et qui surtout aura un comportement plus réaliste, et se planquer véritablement, et plus passé sous le nez des ennemis sans que ceux ci le voit, ça arrives quand même parfois mais quand même beaucoup beaucoup moins qu'avant.



Une liberté d'approche également accentué par un level design plus travailler, avec des espaces plus grand, et qui gagne en verticalité, pour mieux surprendre l'ennemi. avec carrément de grandes zones ouvertes aussi bien pour looter que lors des combats.



Et du loot, vous allez en avoir, avec ses 30- 40 heures de jeu pour les traînard, mais perso ça m'a pas dérangé, dans le sens où le jeu regorge tellement de détail qu'on prend plaisir à parcourir les lieux. Ce qui m'a un peu plus dérangé en revanche, c'est que le jeu perd parfois en rythme, avec des séquences qui ont tendance à s'étirer, notamment avec Abby, où il ne se passe strictement rien, et où on fait que marcher, ou suivre un PNJ. Mais pour un jeu de 40 heures, ça arrive heureusement rarement



Le jeu est très maîtriser dans son rythme, même si comme je l'ai dis, quelques longueurs subsiste, mais c'est quand même du très beau boulot à ce niveau, on s'ennuie jamais.

Le jeu varie constamment ces situations, a base de phase d'exploration, loot, combat infectés, combats humains, cinématique etc... ND maîtrise leur sujet.

C'est aussi grâce au décors qui sont très souvent magnifique, avec un soucis du détail constant, seul ombre au tableau, du clipping qui quand même est assez présent, et de petit bug mais rien de bien méchant. Le clipping est quand même vénère sur certaines zones, c'est à souligner



Autre point que j'ai adoré, c'est l'ambiance. Le sound design du jeu est parfait.

Bruit ambiant, infectés, musique avec tension, bruit des armes etc... Tout à était maîtriser à ce niveau, même si je regrette quand même l'absence de musique marquante qu'il pouvait y'avoir dans le premier épisode, notamment en phase d'exploration, ici la bande son est là mais est plus discrète et je retiens peu de thème marquant par rapport au premier, parfois ya carrément pas de musique du tout, et ça peut être frustrant.



Au niveau des combats, j'en ai déjà parlé mais oublier de mentionner la touche d'esquive qui est réellement pratique et bienvenue. Il sera nécessaire de savoir la maîtriser pour espérer vous en sortir au corps à corps. Le gameplay a été bonifiés, améliorer, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est pas grave pour ma part. Il fonctionne parfaitement et c'est ce qu'on lui demande.



Au niveau du scénario que je ne spoilerai pas, je dois admettre qu'il m'a pas convaincu à 100 %. Certains choix scénaristique douteux, des séquences qui tire en longueur, et une conclusion mi figue mi raisin. Des personnages secondaires pas tous intéressant, même s'il y'en a, mais quand même des moments de pure génie, notamment vers la deuxième moitié de l'aventure. Le scénario c'est 50/50 pour moi, ya du bon et du moins bon, même si le final est quand même dantesque ! C'est peut être aussi le fait que l'histoire met du temps à démarré et qu'il ne se passe pas grand choses parfois,, ou que parfois, le focus sur certains personnages pas très intéressant est plutôt inutile, je pense notamment au passage avec Abby. Mais d'autre perso s'en sorte bien mieux, Abby déjà mais aussi Ellie etc...



Le scénario soyons clair va divisé, et pour ma part comme je l'ai dis c'est 50/50. Autre point qui m'a un peu saoulé, c'est le fait d'enclencher un script sans le savoir, et pas pouvoir revenir en arrière pour looter la zone, et ça m'est arrivé deux fois quand même, frustrant d'autant plus qu'on le sait pas du tout. Les collectibles inutile également, comme les cartes ou les pièces. Le journal d'Ellie est en revanche intéressant.



Le jeu arrive à faire un truc fort aussi, c'est qu'il nous met dans tout nos état. Colère, tristesse, joie etc... Le jeu est vraiment émotifs, mais c'est surtout en partie grâce a l'excellent jeu d'acteur des personnages. La VF est également excellente.



La challenge j'en ai pas parler mais sachez qu'il est bien présent, surtout contre les humains. D'autant plus entièrement paramétrable avec les outils d'accessibilité.



Conclusion : Si Last of Us 2 n'est pas une copie parfaite, des longueurs, scénario qui met du temps à démarré, il n'en reste pas moins un excellent jeu et un des meilleurs jeu de ND. L'aventure proposé vous bouleversera, vous énervera, vous attristeras même. Et si quelques choix scénaristique peuvent paraître douteux, c'est le jeu que ND voulait faire, comme ils l'ont dis. Un récit noir, à base de gigantesque Vendetta dans une Amérique ravagé par l'apocalypse. Un jeu qui vous fera voyager, vous transmettra des émotions, on ressent pas le jeu, on le vit, a chaque instant, on EST Ellie. Généreux en contenu, peaufiner dans son gameplay est ses phases de jeu, avec une IA redoutable à la clé, Last of Us Part 2 est un très grand jeu, qui surpasse pour ma part peut être pas le premier épisode, mais il l'égale, et c'est déjà un exploit en soit ! Un jeu qui laissera personne indifférent, et c'est aussi ça la marque des grands jeu. Bravo ND, maintenant je vais compter les jours en attendant un hypothétique Part 3 si tant est qu'un jour il arrive...



Les plus



- Un récit noir à base de gigantesque Vendetta

- D'une violence extrême, mais pas abusive et gratuite

- Abby/Ellie

- Graphismes splendides et parfois bluffant

- un souci du détail omniprésent

- Gameplay parfaitement rôdé et améliorer (esquive/s'accroupir etc...)

- 40 heure de durée de vie !

- IA humanisé et redoutable

- de vrais moments de tension

- des passages d'anthologie

- Un choc physique et émotionnelle rarement vu dans un JV

- une ambiance somptueuse et un sound design parfait

- Les infectés restent une menace, et sont pas oublié.

- Un talent d'acteur impeccable soutenu par une VF de qualité

- De nouveau infecté, et présence de boss

- Une narration globalement maîtriser et de qualité

- un récit poignant

- Un level design étoffé et qui gagne en verticalité

- Un retournement scénaristique de génie vers la deuxième moitié.

- plus ouvert et moins linéaire que par le passé

- Une aventure avec un grand A tout simplement

- Challenge présent et personnalisable ! Et aide au handicapés bienvenue !

- Une mise en scène de folie



Les -



- Des longueurs

- Des partis pris dans le scénario pas toujours convainquant

- Des script qui parfois empêche de revenir sur ses pas

- Quelques perso secondaires sans intérêt

- Des thèmes musicaux moins marquant que dans le premier

- OST trop en retrait même si de qualité

- Une fin mis figue mi raisin

- Des collectibles inutile

- Quelques micro soucis technique (clipping/petit bug)

- Quelques passages déjà vus



19/20.