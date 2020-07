Il continue : "IDG travaille avec tous les grands éditeurs de jeux vidéo, et nos vérifications sur les chaînes indiquent que d'autres éditeurs envisagent également d'augmenter les prix de leur prochaine génération sur certaines franchises, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.

Selon M. Osaki, les coûts de production des jeux pour consoles de la prochaine génération ont augmenté de 200 à 300 %, selon l'IP, le studio et le genre, mais les prix sont restés à 59,99 dollars. Entre-temps, le prix des billets de cinéma a augmenté de 39 %, les coûts d'abonnement à Netflix ont augmenté de 100 % et les forfaits de télévision par câble ont augmenté de 105 %.

"La dernière fois que le prix des jeux de lancement de la prochaine génération a augmenté, c'était en 2005 et 2006, quand il est passé de 49,99 $ à 59,99 $ au début de la génération Xbox 360 et PS3", dit-il.

posted the 07/02/2020 at 10:34 PM by jenicris