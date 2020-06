Je jouais tout à l'heure, (je joue en survivant) difficulté max pour l'instant en attendant un potentiel mode réaliste. Et franchement, elle donne du fil à retordre clairement, les mecs te contourne, te prenne à revers, t'envoie des explosifs pour te déloger ou fonce sur toi quand tu campes trop, la jouer full infiltration est hyper serré, (d'autant plus que je n'utilise jamais cette saloperie de mode écoute, comprends même pas pk ont peut le viter mais bref) a chaque fois limite ça se termine en bourrin car je me fais souvent gauler. Bref, ya un très très gros effort de fait là dessus, ça fait plaisir. Pareil quand on est accompagné, ses déplacements sont plus réaliste et il passe pas à deux mètres de l'ennemi sans qu'il puisse le voir comme y'avait dans le 1 et ça faisait bien con.Et que dire de ces satanés clebs hyper relou aussi, et quand on tue un ennemi, il crie leur nom, "j'ai même eu un sale pute, tu vas me le payer" ND ont vraiment pensé à tout c'est dingue. Ça les rends plus humain et ta limite l'impression qu'ils se connaissaient avant, c'est vraiment du bon travail.Ils visent super bien aussi, et vous raté rarement, bon ya des trucs un peu abusé parfois genre il te snipe à deux cents mètres avec un flingue de base, mouais... Sinon, infiltration comme je l'ai dis c'est vraiment très chaud ! Parfois, il se retourne, pensant être suivis et on se fait gauler, ça fait plus réaliste et on sent plus "invincible" une fois dans leur dos.Bref, c'est clairement une des meilleures IA que j'ai pus voir là, ya encore quelques petits couacs mais ND ont vraiment bien bossé, ça me change de Uncharted 4Cette IA est clairement redoutable !Vous en pensez quoi vous ?