Cette exposition présentera des photos des trois dernières tournées mondiales du Roi de la Pop ainsi que des images d’archives.Deux thématiques seront proposées allant de ses débuts spectaculaires chez Motown ainsi que sa carrière solo et les succès de Thriller et Bad, jusqu’à ses performances live produites lors du Bad Tour, du Dangerous Tour et du HIStory Tour.Un livre de photos au format A5 est annoncé pour le 20 juillet.Si y'en au Japon qui vont la-bas partageaient moi des photos svp, merci.