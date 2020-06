Unboxing

Aaaaaah ! Elle est arrivée pile au bon moment ! Après le Night City Live, j'ai pu faire l'unboxing de ma Xbox One X édition collector Cyberpunk 2077 et... Wow, elle est juste SUBLIME ! Et c'est tellement difficile de la mettre en valeur en photos et en vidéo... Mais j'ai essayé !D'ailleurs, si vous avez quelques conseils en photo pour moi... J'ai l'impression de stagner et de ne pas évoluer, et je n'ai pas envie de changer mon matériel, je suis très attaché à mon Canon EOS 100D, je l'adore! J'ai un 50mm Canon EF, et pareil, j'y suis très attaché. Voici le résultat (j'ai un peu du mal à voir le focus des fois, ce n'est pas toujours super précis).Ah, et une petite surprise : La console brille dans le noir ! C'est vraiment top !C'est mon Instagram qui va être en feu ^^ !