Je viens de capter que, pour une raison qui m'échappe, Duke Nukem 3D 20th Anniversary est une sacrée affaire sur Nintendo Switch : 4,99€ sur un store officiel, c'est cadeau, et c'est un bonheur de redécouvrir le jeu! J'ai presque lâché une larmichette...

posted the 06/24/2020 at 10:57 PM by suzukube