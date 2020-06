Lors d'une récente conversation téléphonique avec ses investisseurs, CD Projekt RED a annoncé que Cyberpunk 2077 sera bien jouable sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft dès son lancement. Il sera plus beau sur les next-gen, mais un patch plus "robuste" sortira en 2021 ou 2022. Il sera gratuit sur Xbox Series X ET PS5 si vous avez acheté le jeu sur PS4 ou Xbox One.