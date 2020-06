je tenais à préciser que ce programme préenregistré sera diffusé en 1080p à 30 images par seconde.

Si possible, nous vous recommandons également de porter des écouteurs ou un casque audio : le programme comporte des effets sonores très sympa,



Pour la toute première fois, nous pourrons ressentir toutes ces émotions en même temps.



Le manque d’événements « physiques » nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais.

Vous n'avez rien remarqué dans le dernier communiqué de presse de Sony ?Pourquoi le mentionner ? Ça a toujours été en qualité banale leurs let's playhmmm !Pourquoi la première fois ? c'est un let's play comme les autres non ?Et le plus intriguant ce passage làPenser différemment ? La dernière fois que Sony l'a fait , et malgré leur bonne intention, c'était durant l'E3 2018 avec une conférence dispatchée et qui a fait bcp de déçus...