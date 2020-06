Une personne connaissant bien la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs a révélé qu'à partir de la semaine prochaine, le conditionnement et les tests de la puce principale PS5 hautement personnalisée d'AMD commenceront à être livrés aux fabricants en aval. Le mois d'août a grimpé jusqu'au bout, et la troisième saison sera le pic de livraison pour les entreprises de conditionnement et de test, ce qui signifie également que la console PS5 sortira cette année.

"Le volume principal de SoC PS5 augmentera en juin, juillet et août. La livraison des emballages et des tests de l'arrière-plan commence la semaine prochaine. Les stocks continueront d'augmenter, avec un pic au troisième trimestre".

posted the 06/03/2020 at 07:21 AM by jenicris