- Rapide comme l’éclair : Maîtrisez la puissance d'un processeur personnalisé, d'une carte graphique et d'un SSD avec E/S intégrées qui redéfinissent ce dont une console PlayStation est capable.

- Des jeux à couper le souffle : Soyez bouche bée devant les graphismes incroyables et profitez des nouvelles fonctionnalités de la PS5.

- Un sentiment d'immersion époustouflant : Découvrez une expérience de gaming plus intense avec prise en charge du retour tactile, des gâchettes adaptatives et de la technologie audio 3D.

Le site officiel dédié à la PS5 a subi quelques modifications ces dernières heures, notamment l'indication "sortie prévue pour les fêtes de fin d'année 2020" qui est devenue "sortie fin 2020", le fond noir qui est devenu anthracite ou encore ce nouveau descriptif :Lancé en février dernier, le site permet de s'inscrire à une newsletter qui donnera accès à des mises à jour dès leur annonce : date de sortie de la PS5, prix de la PS5 et jeux prévus à la sortie de la PS5.