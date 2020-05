Plein de sortie cette semaine :La sortie de la semaine est celle du tome 20 de Kimetsu no Yaiba qui totalise casiment 2 millions de ventes en 5 jours de commercialisation (ces ventes sont divisé en deux car il est aussi vendus en édition limité a 900yens).Le Fanbook de Kimetsu no Yaiba dépasse le million encore une fois un record jamais vus au Japon.Haikyû!! à la troisième place.Spy X family (jconnais pas lui) pour la quatrième place.La suite de Kenshin pour la cinquième place.Dungeon Meshi (Gloutons et Dragons en France) pour la sixième place.Nanatsu no Taizai à la septième place.Boruto occupe la neuvième place.01. Kimetsu no Yaiba #20 (1,085,157)02. Kimetsu no Yaiba Special Edition #20 (904,092)03. Haikyuu!! #43 (341,136)04. Spy×Family #4 (315,556)05. Rurouni Kenshin -Meiji Kenkaku Roman-tan Hokkaido-hen- #4 (147,286)06. Dungeon Meshi #9 (135,713)07. Nanatsu no Taizai #41 (108,649)08. Chihayafuru #44 (96,177)09. Boruto -Naruto Next Generations- #11 (83,613)10. Act-Age #11 (81,831)11. Arslan Senki #13 (80,017 / 141,712)12. Tensei Kenja no Isekai Life〜Dai Ni no Shokugyou wo Ete, Sekai Saikyou ni Narimashita〜 #8 (61,988 )13. Shuumatsu no Harem #11 (61,033)14. Ajin #16 (50,378 / 107,662)15. Kimetsu no Yaiba #1 (48,615 / 3,187,913)16. Kimetsu no Yaiba #5 (48,104 / 3,020,029)17. Kimetsu no Yaiba #6 (48,085 / 3,019,051)18. Kimetsu no Yaiba #4 (46,753 / 3,031,051)19. Kimetsu no Yaiba #19 (47,543 / 2,829,174)20. Kimetsu no Yaiba #3 (47,095 / 3,063,404)21. Kimetsu no Yaiba #2 (47,038 / 3,103,821)22. Haru Matsu Boku-ra #14 (45,657)23. Kimetsu no Yaiba #15 (45,454 / 3,027,532)24. Kimetsu no Yaiba #14 (44,919 / 3,054,634)25. Kimetsu no Yaiba #13 (44,885 / 3,064,210)26. Kimetsu no Yaiba #12 (44,640 / 3,080,224)27. Kimetsu no Yaiba #18 (44,591 / 3,035,555)28. Kimetsu no Yaiba #16 (44,575 / 3,032,722)29. Kimetsu no Yaiba #11 (44,468 / 3,084,357)30. Kimetsu no Yaiba #17 (44,228 / 3,039,966)31. Kimetsu no Yaiba #10 (42,719 / 3,069,450)32. Kimetsu no Yaiba #9 (42,283 / 3,084,799)33. Kimetsu no Yaiba #7 (42,192 / 3,096,397)34. Kimetsu no Yaiba #8 (41,858 / 3,095,630)35. Shin Tennis no Oujisama #29 (38,658 )36. Enen no Shouboutai #23 (38,417)37. Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku #10 (36,560 / 62,260)38. Tensei Kizoku no Isekai Bouken-roku #4 (35,128 )39. Yubisaki to Renren #2 (34,869)40. Bakemonogatari #9 (34,029)41. Days #38 (33,625)42. Tokyo 卍 Revengers #17 (31,769)43. MF Ghost #8 (31,232 / 86,718 )44. Saikyou no Madoushi。Hiza ni Ya wo Uketeshimattanode Inaka no Eihei ni Naru #3 (28,129)45. Yowamushi Pedal #67 (25,975 / 46,817)46. One Piece #96 (24,132 / 1,688,363)47. Blue Lock #9 (23,413)48. Ao no Orechestra #7 (23,241)49. Shingeki no Kyojin #31 (23,147 / 638,683)50. Kimetsu no Yaiba Official Fanbook Kisatsu-tai Kenbun-roku (22,562 / 1,017,583)