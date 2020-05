DigitalFoundry vient de sortir la vidéo sur le gameplay de Ghost Of Tsushima qui provient du StateOfPlayPetit résumé sur la technique :-L'herbe est impressionnante-Amélioration des animations par rapport à Infamous SS-Physique des vêtements (ils adorent l'effet de la cape)-Très Bonne Distance d'affichage-Pas d'effet lors d'un passage dans l'eau-aucune interaction avec l'herbe (alors que c'est visible dès le début de la vidéo de gameplay)

Like

Who likes this ?

posted the 05/17/2020 at 02:44 PM by joueurn1