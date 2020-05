"Est-ce qu’il y a un risque avec la situation actuelle de pandémie de peut-être avoir une pénurie de console, et est-ce qu’il y a par exemple des priorités selon les pays qui pourraient être faites ?"

"Le choix qu’on a fait sur ce lancement, c’est vraiment d’être présents dans plus de pays qu’au lancement de la Xbox One. Aujourd’hui je ne vois pas de risque pour la France, en aucun cas.



En tout cas dans notre plan aujourd’hui, on a les unités pour le lancement. La France est dans les pays prioritaires. Maintenant, est-ce qu’on en aura assez... C’est toujours une grande question, et c’est là qu’on rentre dans des discussions pour nous, et c’est mon rôle, de favoriser la France par rapport à d’autres pays. Montrer qu’on a la communauté, qu’on a le marché, qu’il y a des énormes attentes autour de la Xbox Series X en France et qu’il faut des unités pour couvrir cette demande."

"Ah oui. C’est énormément de travail de lancer des consoles comme ça, vu le nombre de composants etc. Les lignes à mettre en place dans les usines... Il y a énormément de travail."

Le site a pu s'entretenir en exclusivité avec directrice de Xbox France. Et la question des stocks pour la France a été posée. Xboxygen a également posé la question pour savoir si la production de la XSX a commencée.