Microsoft a un problème de message. Les gens attendaient des productions AAA de plusieurs millions $ de budget qui montreraient des graphismes Next-Gen et, plus important, des démonstrations de gameplay

Nous ne voulions pas[apporter Scorn à la génération actuelle parce que nous voulons que notre jeu se joue à 60 images par seconde », a déclaré Peklar. «Ce serait presque impossible sans grands sacrifices. La nouvelle génération concerne la réactivité, la fluidité et la perte de temps beaucoup moins. Le problème avec ces fonctionnalités est qu'elles ne sont pas faciles à vendre dans des vidéos ou des captures d'écran.

Tout le monde présente le SSD comme la prochaine grosse étape et, oui, les SSD aideront énormément pour les chargements et déplacements des assets. Mais le vrai "coupable" de cette génération, celui qui pose le plus de problèmes est le CPU. C'est de là que viendra la plus grosse différence avec la génération actuelle

Présenté lors de l'inside xbox de la semaine derniere, le jeu Scorn (prévu sur XSX et PC) a fait beaucoup parlé de lui par sa ressemblance avec les films Alien et son atmosphère atypique.L'un des des game designer principaux du jeu est revenu dans une interview en déclarant que certes le SSD sera une belle avancée mais la mis à jour du CPU sera encore plus grande, il revient aussi sur les difficultés techniques rencontrées sur cette gen, à cause de la faible puissance des CPU, qui limitaient le framerate des jeux actuels.Voici ses propos:Il revient d'abord sur la déception liée à l'attente des joueurs concernant l'inside xbox de la semaine dernière:Il ajoute que son jeu ne pourrait pas voir le jour sur gen actuelle, souhaitant privilégier le framerate:Pour finir il temporise sur la valeur ajoutée des ssd pour mettre en avant les CPU bien plus performants que sur la gen actuelle:Pour rappel la puissance des processeurs de la ps4 et xbox one se situaient grossièrement entre un Pentium et un Core i3, mais plus près du Pentium.