Cette présentation était fabuleux, tout est parfait, les musiques te mettent une ambiance assez spécial, j'ai direct été pris dedans c'est fou ! Ils ont voulu créer une ambiance de film de samurai et c'est très réussi !

L'exploration avec ces paysages magnifiques, ta l'impression de voyager.

Les combats me plaisent, surtout les duels au sabre après chacun jugera manette en main.

Le côté film pour l'hommage au cinéma est super bien réalisé et pensé je m'y attendait pas.

La superbe voix japonaise de zoro ! Il fallait au moins ça pour un jeu de samurai, ça colle parfaitement !

Le mode furtivite ressemble énormément à assassin mais ça me dérange pas vraiment pour moi.



Tous ça pour dire que ce jeux c'est day one direct bravo à Sucker punch pour leur boulot !!!! je n'imagine pas à quelle point ils ont bossé pour en arriver là.

Infamous second son est sortit au début de la ps4 et pour la fin on a Ghost of the Tsuchima!!!!!!

J'ai trop hâte !!!!!