Let's Play

Wow. J'viens de lancer Panzer Dragoon dans sa version 1.3, et je pense que les développeurs auraient vraiment du repousser le jeu pour l'optimiser. C'est simple : c'est le jour et la nuit !







L'ajout du mode performance est vraiment top, on a enfin du 60 fps, ce qui rend l'expérience de jeu bien plus agréable, avec un viseur enfin précis, et cette sensation de latence et de lag constant a complètement disparue !



Et grosse surprise : Même en retirant le mode performance, le jeu continue de fonctionner en 60 fps ! Je ne sais pas par quelle magie, mais on a du coup un jeu qui reste fin (le mode performance dégrade la résolution) avec des baisses de framerates très minimes... Qui rendrait presque le mode performance inutile !



Je suis en revanche sceptique concernant le Gyroscope, beaucoup trop imprécis pour être jouable (après, c'est un bonus comme un autre).



Je suis vraiment impressionné, ça me donne l'impression de passer d'une version alpha à une version finale du jeu. Je mettrais de mon côté mon avis à jour, j'ai enfin envie de terminer et ça fait plaisir de voir des développeurs peaufiner leur bébé !



Changes in v1.3



NEW:



Episode 0

Super Weapon Mode

New gameplay options: rumble, classic reticle, auto-aim zoom, HUD toggle, performance mode (60FPS)

Cheatcodes in the main menu allowing the player to cheat in a campaign (god mode, infinite credits, super weapon mode)

Gyroscope controls





IMPROVEMENTS:



SFX system and sounds rework

Multi-button fire (A and B)

Input lag removed from all actions

Camera rotation speed increased

Easier and more responsive targeting system

Full options access trough pause menu

Blue Dragon motion re-work

Start language based on console account language

New, reworked Pandora’s Box is now available after beating the game at any difficulty