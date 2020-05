Nouveau Sondage après le fiasco Far Cry, beaucoup (trop) de gens jouaient pas le jeu malheureusement... Mais bref, parce qu'il les repassent tous à la télé en ce moment, je voulais savoir quel est pour vous le meilleur film Harry Potter ? Et attention, je précise bien film, pas livre !Répondez sérieusement svp et pas des réponses style "osef, j'aime pas HP, ou tout les films sont pourris etc... Je supprimerai les com qui n'ont rien à voir avec l'article, comme un peu ce qu'il s'est passé sur l'article Far Cry...Dire lequel vous trouvez meilleur et pourquoi serait bien aussi :3 vous pouvez voter pour deux films car je suis sympa mais pas un de plus svp car sinon c'est vite le bordel... Perso, je commence le premier vote, mon préféré c'est le 3, le prisonnier d'Azkaban, celui que j'ai vu certainement le plus de fois !A vos votes et faites pas les cons !- Harry Potter à l'École des Sorciers (2001) 0 vote- Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002) 2 votes- Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban (2004) 3 votes- Harry Potter et la Coupe de Feu (2005) 4 votes- Harry Potter et l'Ordre du Phénix (2007) 3 votes- Harry Potter et le Prince de Sang-Mélé (2009) 1 voteHarry Potter et les Reliques de la Mort Partie 1 (2010) 2 votesHarry Potter et les Reliques de la Mort Partie 2 (2011) 1 voteÀ vos votes !