"D’après ce que j’ai vu, Sony va devoir facturer 500 dollars pour sa PS5, et Microsoft a un gros bilan [financier]. S’ils veulent réduire le prix de 100 dollars et subventionner les dix premiers millions, ils le feront."

Alors que le prix de la Xbox Series X doit être dévoilé durant l’été, tout le monde s’attend à ce qu’il se situe entre 450€ et 550€. Microsoft a déjà confirmé plusieurs fois que celui-ci sera compétitif, et c’est l’analyste Michael Pachter qui se mouille aujourd’hui.C’est durant un Periscope avec Geoff Keighley, Peter Moore et Aaron Greenberg juste après le Inside Xbox de mai, jeudi dernier, que l’analyste s’est livré au jeu de la spéculation du prix de la console.Pour Michael Pachter, Microsoft est dans une position qui lui permet d’absorber des pertes car les rentrées d’argent se font ailleurs.L’analyste est coutumier des prédictions dans le jeu vidéo mais nous voulons aussi rappeler qu’il s’est aussi beaucoup trompé par le passé. Il avait par exemple prédit la dernière génération de consoles en 2009, Kinect à 50 dollars ou encore une Xbox One à 99 dollars.Pour Michael Pachter, Microsoft n’annoncera pas le prix de la Xbox Series X avant que Sony ne le fasse pour sa PS5. D’après le journaliste Jason Schreier, Sony aurait prévu de révéler la PS5 en juin et nous évoquions récemment le 4 juin d’après un autre journaliste, Jeffrey Grubb, ce qui semble donc aller dans le même sens. Reste désormais à savoir si Sony annoncera le prix de sa console à ce moment-là rien n’est moins sûr et les deux géants semblent s’attendre mutuellement, même si Microsoft a déjà de nombreux coups d’avance sur les éléments dévoilés à ce jour.Nous évoquions une nouvelle fois le prix de la Xbox Series X cette semaine avec les propos de Jason Ronald, directeur associé de la gestion des programmes de l’équipe Xbox. Celui-ci rappelait que la Xbox Series X avait été préparée avec un prix en ligne de mire et que toute l’architecture avait été conçue avec ce prix en tête. Il a également évoqué de nouveau un prix attractif avec lequel les gens du monde entier sont à l’aise et peuvent se permettre, ce qui montre une nouvelle fois que la console ne sera pas hors de prix à sa sortie. Et vous, vous misez sur quel prix ?