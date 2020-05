il n'a aucun sens ,non ?je m'explique, j'ai fini la story (riesz & hawkeye).il est donc possible d'enchainer avec unavec les différents personnages(pour faire les 2 story récentes tout en conservant les bonus cactus, items ect.Le problème c'est que si vous choisissez un de vos personnages parmi votre partie antérieur, il garde son lvl , du coup je me retrouve avec unje comprend pas l’intérêt du truc, surtout que le jeu ne propose aucunement un nouveau mode de difficulté, la y'a juste zéro satisfaction à jouer ainsi.plus qu'à refaire une partie sans NG+ .. j'ai perdu 2h de ma vie la (le temps que Hawkeye arrive dans le groupe)bon sinon mis a part ça, le jeu est vraiment très bon malgré ces quelques couacs lié a la mise en scène et certains assets. C'est rythmé, ça blast et c'est mignon.m'enfin si vous pensiez faire les différentes story via le NG+, je déconseille ^^