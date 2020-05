Hamaguchi : Nous en sommes au stade actuel de la planification, donc rien n'est encore solide.(D'après la traductrice, littéralement ça donne: "Nous en sommes au stade où nous avons commencé à réfléchir à des concepts qui ne sont pas encore clairs".Toriyama : Le premier épisode du Remake était centré sur Midgar, la section dont j'étais responsable dans le jeu original, donc je le connais comme ma poche. Cependant, les prochains épisodes se dérouleront dans des zones que j'ai, pour être honnête, oubliées, et je devrai donc revoir le gameplay pour les revisiter. Par exemple, après que les personnages aient quitté Midgar, comment se sont-ils retrouvés dans KaIm ? (rires)Hamaguchi : Oui, c'est quelque chose que nous devons aussi prendre en compte. Pour le premier volet du Remake, le concept était de faire vivre au joueur les événements de Midgar, et nous aimerions que le prochain jeu permette au joueur de découvrir le vaste monde de FFVII. Cependant, si nous voulons créer un monde vaste, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons le faire tout en racontant une histoire dramatique.Fin : C'est un de mes objectifs personnels, mais dans le premier épisode, je n'étais responsable que du système de combat. Cependant, dans le prochain jeu, j'aimerais être plus impliqué dans le jeu dans son ensemble et contribuer à de nouveaux designs de jeu pour la série Final Fantasy. Dans ce jeu basé sur une histoire, j'aimerais me mettre au défi de créer de meilleurs éléments de jeu.Hamaguchi : Dans FFVII Remake, nous avons pu utiliser les dernières technologies pour recréer le monde de Midgar et son histoire, qui, je pense, a été correctement transmise aux fans. Cependant, si nous faisons simplement la même chose pour le prochain épisode, alors il n'y aura peut-être pas de surprise ou de nouveauté. Cela pourrait être difficile à faire, mais j'aimerais mettre quelque chose de différent dans le prochain épisode qui le différenciera du premier.Toriyama : Même si le premier épisode n'a eu lieu qu'à Midgar, il contenait encore un si grand nombre de contenus, et j'appréhende un peu la façon dont nous allons créer le vaste monde du prochain épisode. Nous avons réussi à peaufiner un Midgar en utilisant les dernières technologies, et qui sait, j'ai l'impression que dans le prochain épisode, nous pourrions utiliser une technique complètement différente pour créer le monde de FFVII. Quelle que soit la forme qu'il prendra, j'espère que tout le monde pourra se réjouir du prochain épisode !(Interview enregistrée le 19 mars 2020)