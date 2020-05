En 2005 des années après le jeu, SE avait déja fait vibrer et revenir le petit passionné que je suis dans l'univers de FF VII avec son film Advent Children, à l'époque, je me disais naivement qu'avoir un jour un jeu avec cette qualité graphique était impossible () Puis, en 2006, la firme nippone avait fait à nouveau palpiter mon coeur de passioné avec la fameuse demo montrée sur PS3 . Enfin, je découvrais (en achetant la PSP pour l'occasion ) le magnifique Final Fantasy Crissis core...avant une dissette d'une dizaine d'année.Donc, quand SE a annoncé à la surprise générale son intention de remake pour son jeu en 2015, j'étais à la fois excité et plutôt pessimiste, me demandant comment ils allaient sy prendre pour faire revenir sur le devant de la scene ce jeu culte.C'est donc rempli d'aprehension que j'ai lancé le jeu, surpris de trouver deux blu ray dans la boîte, étant à la fois curieux et craintif sur cette nouvelle version remakée proposée par Square Enix.... Et il se trouve que finalement je n'ai pas laché la manette du début a la fin-Les graphismes qui décrochent la machoire (quoiqu'on puisse dire sur certaines zone du jeu)-une bande son dynamique au petit oignon (avec tout de meme un ou deux raté comme la route éffondrée) un systeme de combats au poil.-les changements du scenario interessant et surprenant qui m'ont fait lever de ma chaise.-chaque zone du bidonville propose une ambiance incroyable-du drama en veux tu en voila-les easter egs disposés un peu partout-le doublage Japonais et Us (sauf Baret) au poil-Sephiroth nous reserve quelques surprises-un systeme parfois perfectible avec une camera capricieuse-des esquives/roulades un peu osef et useless ?- certains QTE qui ont du mal à se lancer-certaines quètes annexe vraiment sans interêt-un ou deux morceaux de musique qui font tache ( la route effondrée, les égouts)-quelques longueures inutiles qui cassent le ryhtme du jeu-une fin qui laisse plus de question en suspend qu'elle n'en resoud et qui divisera les fansEnfin, je dirait que ce remake est une grande réussite!La fin est très ambigue!Pour ma part, j'ai compris que les groupe de Cloud, après avoir traversé le voil pour aller combattre une des version de Sephiroth, avait changé de time line. Une timeline ou Zack serait vivant. Je pense que la deuxieme partie sera centrée sur les retrouvaille entre Zack, Cloud et Aeris. Même si la finalité restera la même pour Zack dans la timeline principal et que Aeris mourra quand meme à la fin.Ya aussi la possiblité pour que cette vision soit juste une interpretation de Aeris non? :^p