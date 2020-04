Vingt six ans, c'est long quand même, non ?C'est pourtant le temps qu'il aura fallut pour voir arriver une suite officielle à Streets of rage, entre le projet avorté sur dreamcast, le Streets of rage fan remake un temps adoubé par Sega puis interdit développé par les amateurs de Bomberos Game (et toujours trouvable) le moins que l'on puisse dire c'est que les fans du Beat'em up phare de la Megadrive auront été patients...ou résignés, en effet avant l'annonce de ce quatrième opus par Dotemu et Lizardcube pas grand monde ne s'attendait à voir arriver une suite, tout au plus une ressortie des roms megadrive.Et là les Parisiens arrivent avec une suite reprenant le style "fait main 2D" de leur remake de wonderboy pour prendre la suite de Sega Japon.C'est couillu quand même.Et ça semble réussi !Je viens de passer deux heures sur le jeu, et ces premières impressions sont vraiment excellentes, le jeu est beau (les effets de lumières rendent vraiment bien), très fluide, et surtout pad en main c'est un bonheur à jouer !Je trouve que le feeling des anciens épisodes est vraiment présent, depuis trois jours je me suis refais les précédents et je retrouve quasiment les mêmes sensations, je dis quasiment car le gameplay a été modernisé, les juggles combo ont fait leur apparitions et deviennent une part essentiel de la jouabilité du titre, mais les anciennes mécaniques sont quand même présentes (même si, par exemple, pour récupérer après une chope j'ai du mal à me faire au nouveau timing )On trouve pas mal de Bonus rétro dans le jeu ( y compris des " stages bonus" cachés vous projetant directement dans les anciens opus) et il est relativement long, et surtout possède une énorme rejouabilité avec beaucoup de choses à débloquer, et ce sans passer par la case carte bleue, putain ça fait plaisir !Un petit bémol pour les musiques que je trouve sympas, sans plus.Bref vous l'aurez compris ce premier contact me ravi, je ne regrette pas mon investissement, et vraiment merci aux développeurs de cette suite, le veux joueur que je suis vient de retomber en enfance, et ça, ça fait du bien !Je vous laisse avec le premier niveau du jeu, pour vous faire une idée du titre, c'est ma première partie et j'incarne Blaze qui est vraiment agréable à prendre en mains !PS : Hzey les PCistes il est disposur steam, mais aussi humble et surtout GOG