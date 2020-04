Jeux Vidéos

Est-ce une période particulière ?

Est-ce que ça doit être un gameplay particulier ?

Est-ce tout bonnement plus une ambiance ?

Bon ça fait un moment que ça me turlupine mais de voir les "Anti Assassin's Creed" à la sauce Origins / Odyssey et Valhalla maintenant venir dire que ce ne sont pas des jeuxj'aimerais en faite savoir quel est pour vous la définition de ce que doit être selon vous un jeu Assassin's Creed ?Discutons ensemble de ce que pour chaqu'un doit être un jeu Assassin's Creed.Avant que vous puissiez vous exprimer voici mon opinion sur ce que doit être un jeu Assassin's Creed avec l'appuie de quelques définitions qui je pense doivent être cruciaux dans le débat.Pour ma part un Assassin's Creed c'est avant tout l'histoire d'un credo, credo qui stipule que rien est vrai tout est permis ce credo en faite nous apprend que la liberté est fondamental et que chacun doit luter pour avoir un minimum de liberté, les Templiers peut importe leur nom à travers l'histoire des jeux eux veulent l'absolu contrôle et empêcher les gens de penser par eux et d'être libre de leur choix.Chaque Assassin's Creed nous entraîne dans cette quête de lute de la liberté contre l'absolue contrôle et la tyrannie enfin c'est comme ça que je le ressens.Maintenant parlons du termeet à proprement parlé de l'assassinat et de sa définition, un assassinat est un meurtre commis volontairement dans un but précis de plus dans le cadre d'Assassin's Creed ici nous somme à chaque fois dans des Assassinat Politique et religieux et l'histoire IRL nous en délivre une pléthore qui ce sont déroulé en plein jour et sans discrétion.Donc l'assassinat et un assassin n'est pas forcément lié à la discrétion.C'est un abus de langage du à des déformations de la culture populaire qui tende à faire croire qu'un assassin recherchera la discrétion hors la discrétion n'est que l'un des outils permettant d'arriver à son but.Éplucher les livres d'histoires vous verrez que j'ai raison.Pour ma part et de ce que j'en ai vu jusqu'à présentrespecte sa série de bout en bout, la seule chose qu'on pourrait critiquer à leur encontre, c'est la finition de leur jeux donc le côté esthétique et savoir si les jeux ne sont pas bourrés de beug, voilà mon seul grief sur les jeux Assassin's Creed.