On apprend aujourd'hui grâce à la page officielle du jeu, queoccupera 100 Go sur votre disque dur.On le savait déjà et c'est devenu une norme chez les gros AAA, quesera sur deux blu-ray.Ce n'est pas une surprise puisque Naughty Dog n'a pas cessé de rappeler que la suite des aventures de Joel et Ellie était le jeu le plus ambitieux dans leur histoire.Pour ceux qui ont raté l'information,est attendu pour le 19 juin prochain !